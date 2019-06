Claudia Galanti single, finita la storia con Luca Baronchelli

ROMA – Claudia Galanti è tornata single. Dopo un infinito tira e molla, l’ex fidanzata di Stefano Ricucci, Tommaso Buti e Arnaud Mimram è stata definitivamente lasciata dal compagno Luca Baronchelli. La notizia viene data da Dagospia.

Come scrive Dagospia: “Il rampollo milanese l’ha infatti preferita ad una giovanissima e ricchissima ereditiera monegasca di nome Caroline. Ma I tempi sono duri e lo spettro di vacche magre incombe! La showgirl per mancanza di show, quindi, non si è scoraggiata e sta scegliendo tra una rosa di tre facoltosi pretendenti: un imprenditore emiliano, un ultrasettantenne milionario genovese e un giovane avvocato della “Milano bene”. Si sussurra anche che sia sbocciata una tenera e intima amicizia tra lei e il multimiliardario iraniano Hormoz Vasfi. Qualcuno avverta la di lui fidanzata Taylor Mega!”. (Fonte Dagospia).