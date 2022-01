Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, compagno, figlii, vita privata, film e biografia

Chi è Claudia Gerini: età, altezza, dove e quando è nata, compagno, figlii, vita privata, film e biografia dell’attrice ospite oggi, domenica 23 gennaio, di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Claudia Gerini

È nata a Roma il 18 dicembre 1971 (età 50 anni). E’ alta 168 cm. All’età di 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss teenager. Nella giuria pare fosse presente Gianni Boncompagni che l’ha immediatamente notata. Così nei primi anni Ottanta è apparsa in alcuni spot televisivi. Nel 1987 ha partecipato al film intitolato Roba da ricchi e nello specifico ha interpretato la figlia di Lino Banfi.

La carriera e i film

Ha esordito nel 1991 in un programma televisivo intitolato “Prima donna” che è stato diretto e ideato proprio da Gianni Boncompagni. Successivamente è entrata a far parte di “Non è la RAI” sempre per la regia di Boncompagni e dopo aver terminato il liceo ha intrapreso la facoltà di sociologia all’Università che poi ha abbandonato per dedicarsi alla recitazione e frequentare poi dei laboratori di Beatrice Bracco e Francesca De Sapio. Ha preso parte poi a diversi film dove ha interpretato dei personaggi principali ed è diventata ancora più famosa con la partecipazione al film “Viaggi di nozze” nel 1995. Ed ancora ha preso parte poi a film molto popolari e famosi, intitolati “Sono pazzo di Iris Blond” (1996), entrambi diretti da Carlo Verdone. Ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Compagno e figli: la vita privata di Claudia Gerini

Claudia Gerini ha due figlie, Rosa e Linda. La primogenita è nata dal matrimonio piuttosto turbolento con Alessandro Enginoli che è durato appena 2 anni. La seconda figlia invece si chiama Linda ed è nata il 28 settembre del 2009 dalla storia avuta con il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione, con cui è rimasta insieme per circa 10 anni. Poi ha avuto una relazione con Simon Clementi. Tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, più grande di lei circa 40 anni.