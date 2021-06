Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, compagno, figlie, vita privata, film, Non è la Rai, Instagram

Claudia Gerini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, compagno, figlie, vita privata, film, Non è la Rai, Instagram. L’attrice Claudia Gerini è ospite questa sera 7 giugno del programma In barba a tutto. Il programma condotto da Luca Barbareschi è in onda su Rai3 dalle 23:15.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Claudia Gerini

Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. Ha 49 anni. E’ alta 168 cm. A 13 anni vince il concorso di bellezza Miss Teenager e appare in alcuni spot televisivi. Nel 1987 partecipa al film Roba da ricchi, nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Fa il suo esordio in televisione nel 1991 con il programma Primadonna. Abbandona la facoltà di sociologia per dedicarsi alla recitazione, frequentando i laboratori di Beatrice Bracco e Francesca De Sapio. Dopo alcuni ruoli cinematografici ottiene il successo nei film di Carlo Verdone Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond. Profilo Instagram: Claudia Gerini (@geriniclaudia).

Prima del successo come attrice cinematografica, Claudia Gerini fa parte del cast del programma Non è la Rai, durante la stagione 1991-1992.

Gianni Boncompagni, Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione, le figlie Rosa e Linda: vita privata di Claudia Gerini

Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 Claudia Gerini ha una relazione con il conduttore e autore televisivo Gianni Boncompagni, più anziano di quasi quarant’anni. La Gerini si sposa nel 2002 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Dal loro matrimonio nasce la figlia Rosa. I due si separano nel 2004. Dal 2005 al 2016 la Gerini ha una relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino e regista, dal quale ha la seconda figlia, Linda.

Tra il 2017 e il 2018 ha una relazione con l’attore e modello Andrea Preti e nel 2019 viene fotografata in compagnia di Fabio Borghese. Nello stesso anno viene fotografata anche con l’imprenditore Simon Clementi, il suo attuale compagno.

La carriera di Claudia Gerini

Recita, nel 1997, in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Nel 2003 conduce il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Serena Autieri. Recita nei film Non ti muovere, di Sergio Castellitto, e La passione di Cristo di Mel Gibson. Lavora poi nei film La terra di Sergio Rubini e La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Nel 2007 conduce il Concerto del Primo Maggio.

Torna a lavorare, nel 2008, con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone. Nel 2009 recita nel film Diverso da chi?, per il quale ottiene una nomination ai David di Donatello. Nel 2012 recita in Tulpa di Federico Zampaglione e l’anno successivo in Amiche da morire di Giorgia Farina.

Recita, nel 2014, nei film Tutta colpa di Freud e Maldamore. Per entrambe le interpretazioni ottiene una nomination al Nastro d’argento. Nel 2017 è nel cast del film Ammore e malavita, vincendo il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Nello stesso anno è tra i protagonisti della serie Netflix Suburra.

