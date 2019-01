ROMA – Claudia Gerini racconta a Domenica In che tra lei e Carlo Verdone c’è stata…una mancata storia d’amore: “Tra lui e me c’è sempre stato un legame molto intimo. Poteva nascere una storia d’amore, non è successo ma ci vogliamo un gran bene. Siamo entrambi molto complicati”.

“Carlo era venuto a vedermi a teatro, tra il pubblico – ha raccontato a Mara Venier – feci un provino prima ancora, ma non andò bene. Lui è sempre stato un idolo per me, prima ancora dei film fatti con lui studiavo sociologia e con i miei amici parlavamo sempre con le battute di Verdone”.

Poi la Gerini ha parlato del suo rapporto con Franco Califano: “Per me è stato un grande amico e poeta. Ha avuto una vita complicata e noto per tante cose, resta però un grande artista”.

“Mi è stato chiesto di raccontarlo attraverso uno spettacolo dal titolo Qualche estate fa, come se fossi una delle donne che l’hanno conosciuto. Oltre a recitare, canto anche i suoi pezzi celebri”.