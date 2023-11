Claudia Koll chi è, età, vero nome, dove e quando è nata, figli, vita privata, fede, dove vive, biografia e carriera

Claudia Koll è un’attrice italo-romena che ha raggiunto un certo successo negli anni Novanta grazie a film come Così fan tutte, di Tinto Brass, e Miracolo italiano, di Enrico Oldoini. L’attrice ha poi deciso di cambiare radicamente la propria vita. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Claudia Koll

Claudia Koll, pseudonimo di Claudia Maria Rosaria Colacione, è nata a Roma il 17 maggio del 1965. Ha 58 anni. Della sua infanzia sappiamo davvero poco o nulla. Nasce da una famigia italo-romena. Frequenta il liceo classico Orazio e si iscrive poi alla facoltà di medicina, che frequenta per quattro anni. In questo periodo inizia a seguire corsi teatrali ottenendo anche delle parti. Nel 1992 viene scelta dal regista Tinto Brass per il film Così fan tutte.

Figli, fede e vita privata

Della vita privata dell’attrice si sa davvero poco. Durante alcune interviste non ha mai parlato di compagni o possibili mariti. L’attrice è la madre affidataria di Nathanael e Jean Marie: “Sono mamma affidataria. Jean Marie vive con me da quando aveva sedici anni e ora ne ha trenta. Nathanael ha sei anni. Hanno cambiato la mia vita come tutti i figli la cambiano alle madri. Sono un dono di Dio”, ha raccontato in un’intervista. L’attrice vive a Roma e non ha profili social ufficiali. E’ celiaca, e in passato è stata anche presidente onoraria dell’Associazione Italiana Celiachia.

Dopo aver accompagnato una sua amica americana alla Porta Santa di San Pietro, l’attrice si è riavvicinata alla fede cattolica. Per lei è stato un momento tanto importante che l’ha portata a stravolgere completamente la sua vita, dedicandosi al volontariato e all’apostolato. L’attrice ha anche affermato di essere stata attaccata fisicamente dal diavolo, in un periodo in cui si interessava delle dottrine New Age. E’ poi riuscita a sconfiggerlo impugnando un crocifisso e recitando il Padre nostro.

La carriera di Claudia Koll

Con il film Così fan tutte, l’attrice ottiene un grosso successo, diventando rapidamente una diva erotica degli anni Novanta. Dopo film come Miracolo italiano e Cucciolo, l’attrice decide di staccarsi da quell’immagine cinematografica che si era costruita approdando, nel 1995, al Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Anna Falchi.

Negli anni successivi lavora spesso in televisione, in serie tv come Il giovane Mussolini e sorattutto Linda e il brigadiere, al fianco di Nino Manfredi. Dopo diverse partecipazioni televisive, come quelle in Valeria medico legale e L’impero, l’attrice inizia ad allontanarsi progressivamente dal mondo della recitazione per dedicarsi alla fede cattolica e alla cura dei più bisognosi. Nel 2005 fonda l’associazione ONLUS Le opere del Padre, attraverso la quale aiuta le persone con particolari sofferenze fisiche e psicologiche. Nel 2009 assume la direzione artistica della Star Rose Academy di Roma.

