Claudia Pandolfi chi è: ex marito, compagno Marco De Angelis, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attrice (foto Ansa)

Chi è Claudia Pandolfi: ex marito, compagno Marco De Angelis, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attrice. La Pandolfi sarà la protagonista della puntata odierna dei Soliti Ignoti. In questo programma tv della Rai, cercherà di vincere soldi da donare in beneficenza.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi ha 46 anni, è nata a Roma il 17 novembre del 1974, è alta 1 metro e 71 per un peso forma di 50 kg. Claudia Pandolfi è un’attrice italiana. È nota principalmente per aver preso parte alle serie TV Un medico in famiglia e Distretto di Polizia.

L’ex marito, il compagno Marco De Angelis, i figli, la vita privata di Claudia Pandolfi

Passiamo alla complicata e vivacissima trama sentimentale dei suoi amori. Nel 1999 è stata sposata per solo un mese con il collega attore Massimiliano Virgili, lasciato poi per Andrea Pezzi conduttore e imprenditore. Il primo figlio Gabriele lo ha avuto nel 2006 con il cantautore Roberto Angelini. Dal 2014 ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, Tito nato nel 2016.

La carriera di Claudia Pandolfi e la sua collaborazione di successo con Paolo Virzì

Il suo regista amuleto è però Paolo Virzì. Con lui gira Ovosodo (con lei la sorella Enrica di dieci anni più grande). Quindi, sempre con Virzì, La prima cosa bella e I più grandi di tutti. Con Quando la notte, di Cristina Comencini, vince il premio Anna Magnani come miglior attrice.