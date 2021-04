Claudia Potenza chi è: età, figli, vita privata, il marito Domenico Chiarello, La compagnia del cigno

Claudia Potenza, chi è l’attrice de La Compagnia del Cigno ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (ore 14 Rai Uno). Attualmente Claudia fa parte del cast de La Compagnia del cigno la cui seconda stagione inizierà il prossimo 11 aprile.

Claudia Potenza, età e carriera

Claudia Potenza è nata a Manfredonia in provincia di Foggia il 27 maggio 1981 ed ha 39 anni. L’attrice è per metà lucana: sua madre è infatti di Matera. Il suo più importante ruolo televisivo è stato quello di Rosa Russo, la moglie di O’Malese, nella fiction Il clan dei camorristi ispirata alle vicende del clan dei casalesi.

Dopo aver recitato nel “Clan dei camorristi”, nella sua carriera ha collaborato con grandi artisti e registi, come Ferzan Ozpetek in Magnifica Presenza del 2012. Ha preso parte alla serie televisiva Distretto di Polizia, R.I.S. delitti imperfetti e al film Basilicata Coast to Coast.

Tra le altre partecipazioni da segnalare la recitazione nella miniserie Puccini del 2009 per la regia di Giorgio Capitani e nel film diretto da Pupi Avati Con il sole negli occhi. Ha preso parte anche a Un natale per due al fianco di Alessandro Gassman ed Enrico Brignano e nella serie Non Mentire nelle vesti dell’ispettore capo.

A Marie Claire, Claudia Potenza ha svelato che sua madre l’ha chiamata Claudia in onore della Cardinale. Ha poi raccontato di amare la cucina e il cibo. Il “Silenzio degli Innocenti” è invece uno dei film della sua vita.

Claudia Potenza, figli e il marito Domenico Chiarello

Claudia Potenza è sposata con l’avvocato barese Domenico Chiarello. La coppia ha avuto due figli: Gabriele e Nina di 10 e 3 anni.

Il loro matrimonio è stato celebrato nel centro storico Monopoli, nella chiesa di Santa Maria Amalfitana. Tantissimi i vip presenti alla cerimonia: Dino Abbrescia come testimone di nozze, Marco Bocci che ha guidato il furgoncino Wolkswagen su cui la sposa è arrivata in chiesa. Tra gli invitati anche Claudia Gerini e Pierfrancesco Favino.