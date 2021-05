Chi è Claudia Rossi età, altezza, marito, figli, vita privata, FQ Magazine, Cr3 – La repubblica delle donne, vero nome, biografia e carriera della giornalista de Il Fatto Quotidiano. La Rossi è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un alto giorno. Trasmissione televisiva che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Claudia Rossi

Sappiamo dove è nata, cioè ad Arezzo, e sappiamo che vive a Milano per ragioni di lavoro ma per il resto non sappiamo altro sul suo conto. Quindi non conosciamo l’età, non sappiamo quanto pesa e nemmeno quanto è alta. Infatti preferisce svelare unicamente dettagli sulla sua vita professionale. Però sappiamo che non utilizza un nome d’arte. Claudia Rossi è il suo nome di battesimo.

Il marito, i figli: vita privata di Claudia Rossi

Come accennato sopra, non conosciamo nessun dettaglio sulla sua vita privata. Possiamo andare solamente a deduzione. Dovrebbe essere single e non dovrebbe avere figli perché non condivide nulla su un possibile compagno o su dei possibili figli sui suoi profili social.

FQ Magazine e Cr3 – La repubblica delle donne, gli impegni professionali di Claudia Rossi

Sappiamo decisamente molto di più sulla sua attività professionale. Infatti lavora a Il Fatto Quotidiano. In particolare dirige la sezione chiamata FQ Magazine. Ma la sua attività di giornalista non si limita al web o alla carta stampata. Infatti è molto nota anche al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione fissa al programma condotto da Piero Chiambretti che si chiama “Cr3 – La Repubblica delle donne”.