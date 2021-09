Claudio Amendola chi è: moglie Francesca Neri, figli (Alessio, Rocco e Giulia), vita privata, infarto, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Claudio Amendola: moglie Francesca Neri, figli (Alessio, Rocco e Giulia), vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Amendola sarà tra i protagonisti della puntata odierna di Star in the star. Trasmissione tv che va in onda, in prima serata, su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Claudio Amendola

L’attore è nato il 16 febbraio 1963 (età 58 anni) a Roma. E’ alto 175 cm per un peso forma di 70 kg. Claudio Amendola è un attore, conduttore televisivo e regista italiano.

La moglie Francesca Neri, i figli (Alessio, Rocco e Giulia), la vita privata di Claudio Amendola

La sua attuale compagna è l’attrice Francesca Neri, che ha sposato a New York l’11 dicembre 2010, dalla quale ha avuto nel 1999 il figlio Rocco. Ha altre due figlie avute dalla precedente relazione con Marina Grande, Alessia Amendola, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia.

Claudio Amendola e il grande spavento per l’infarto nel 2017

Nel settembre 2017 viene colto da un infarto improvviso. Grazie alla moglie Francesca riesce ad arrivare in tempo in ospedale, dove viene ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. Viene dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo, e in seguito al malore, l’attore smette di fumare e perde 12 chili, uscendo dal rischio di un successivo infarto fatale.