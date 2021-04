Claudio Baglioni chi è, dove e quando è nato, età, altezza, vita privata, moglie, figli, divorzio, Rossella Barattolo

Chi è Claudio Baglioni, dove e quando è nato, età, altezza, vita privata, moglie, figli, divorzio, Rossella Barattolo. Claudio Baglioni infatti è tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo in onda in prima serata ogni venerdì su Canale Cinque.

Dove e quando è nato, età a biografia di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, nome completo Claudio Enrico Paolo Baglioni, è nato a Roma il 16 maggio del 1951, e ha 69 anni di età. E’ un cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano. Nasce nella clinica Villa Bianca, è figlio unico di Riccardo Baglioni, maresciallo dei Carabinieri, e di Silvia Saleppico, sarta. Claudio Baglioni trascorre l’infanzia nel quartiere di Monte Sacro (da qui nasce la sua canzone ’51 Montesacro) e l’adolescenza in quello di Centocelle.

Inizialmente conosciuto come cantante melodico, in special modo in Italia, si è reso protagonista di una continua evoluzione musicale e letteraria che gli ha permesso di raggiungere la popolarità. La sua voce ha un’estensione vocale di 3 ottave; fino ai primi anni del 2000 ben 3 ottave e mezzo. Claudio Baglioni all’estero è conosciuto soprattutto in Spagna, avendo pubblicato buona parte della sua discografia in lingua spagnola per il mercato iberico e sudamericano. Alcuni dischi sono stati tradotti in castigliano e in francese. Esiste anche una versione in portoghese e una in inglese di Questo piccolo grande amore.

Carriera e successo di Claudio Baglioni

Nella sua carriera Claudio Baglioni ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, tra cui due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards e sei Telegatti. Inoltre al Festival di Sanremo 1985 il brano Questo piccolo grande amore venne eletto “Canzone del secolo”. Nel 1991 il suo concerto di ritorno, dopo 5 anni di assenza, Oltre una bellissima notte viene eletto “Miglior concerto dell’anno nel mondo” dalla rivista inglese Billboard grazie all’innovativa concezione del palco, posizionato al centro dello stadio e aperto in ogni direzione.

Nella sua carriera si è esibito in oltre 2 000 concerti, Claudio Baglioni inoltre detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio, 88.756 in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all’Olimpico di Roma. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l’album La vita è adesso del 1985 è rimasto al primo posto nella Superclassifica italiana di TV Sorrisi e Canzoni per 27 settimane consecutive, divenendo con oltre 4 milioni di copie l’album più venduto in Italia. Nella notte del passaggio di millennio (1999-2000) ha tenuto un grande concerto, l’unico di musica popolare mai avvenuto in piazza San Pietro davanti a oltre 300 000 persone e a papa Giovanni Paolo II.

Vita privata, Rossella Barattolo, moglie, divorzio, figli di Claudio Baglioni

Dal matrimonio di Claudio Baglioni con Paola Massari, il 19 maggio 1982 nasce il figlio Giovanni. Una volta adulto, divenuta a sua volta un chitarrista fingerstyle di buona notorietà. Figlio al quale il padre Claudio Baglioni dedicò la canzone Avrai, registrata in soli due giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Il singolo viene pubblicato il 9 giugno. Della nascita del figlio, Baglioni dirà poco dopo:

“Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.

Nel 1987 Claudio Baglioni incontrò per la prima volta Rossella Barattolo; ai tempi, il cantautore era ancora sposato con Paola Massari e quindi il loro rapporto inizialmente fu esclusivamente lavorativo. Nel 1994 arriva la convivenza, ma solo nel 2008 la storia diventa pubblica: proprio in quell’anno Baglioni divorziò ufficialmente dalla moglie. Claudio Baglioni ha una altezza di 188 centimetri.