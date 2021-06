Claudio Baglioni chi è, età, altezza, ex moglie Rossella Barattolo, figli, vita privata, ex moglie Paola Massari, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Claudio Baglioni chi è, età, altezza, ex moglie Rossella Barattolo, figli, vita privata, ex moglie Paola Massari, vero nome, biografia e carriera del cantante. Baglioni sarà tra gli ospiti della trasmissione televisiva Sette storie (in onda su Rai 1 dalle ore 23:00).

Età, peso e altezza di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, nome completo Claudio Enrico Paolo Baglioni, è un cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano. E’ nato a Roma il 16 maggio 1951 (età 70 anni). E’ alto quasi 190 cm per un peso forma di 75 kg.

La vita privata di Claudio Baglioni, le ex mogli ed i figli

Dal matrimonio di Claudio Baglioni con Paola Massari, il 19 maggio 1982 nasce il figlio Giovanni. Figlio al quale il padre Claudio Baglioni dedicò la canzone Avrai, registrata in soli due giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Il singolo viene pubblicato il 9 giugno.

Nel 1987 Claudio Baglioni incontrò per la prima volta Rossella Barattolo; ai tempi, il cantautore era ancora sposato con Paola Massari e quindi il loro rapporto inizialmente fu esclusivamente lavorativo. Nel 1994 arriva la convivenza, ma solo nel 2008 la storia diventa pubblica: proprio in quell’anno Baglioni divorziò ufficialmente dalla moglie.

Il tour Dodici note di Claudio Baglioni

Il tour Dodici note, con ben 12 date alle Terme di Caracalla a Roma e inizialmente previsto per il 2020, viene rimandato dapprima al 2021 e poi al 2022 a causa dell’emergenza dettata dalla pandemia di COVID-19.

Frattanto il 4 dicembre 2020, dopo sette anni, esce il nuovo album di inediti dal titolo In questa storia che è la mia; il disco era stato preceduto il 5 novembre dalla pubblicazione del singolo Io non sono lì.