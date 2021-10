Chi è Claudio Baglioni: età, carriera, vero nome, mogli e vita privata del cantante di Questo Piccolo Grande Amore. Baglioni è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 31 ottobre 2021.

Per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, Baglioni ripercorrerà i suoi 50 anni di carriera e in particolare della sua esperienza al Festival di Sanremo: perché non ha mai partecipato e perché non lo rifarebbe.

Dove e quando è nato, vero nome, titolo di studio: biografia di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, all’anagrafe Claudio Enrico Paolo Baglioni, nasce a Roma il 16 maggio 1951, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 70 anni ed è alto quasi 190 cm per un peso forma di 75 kg.

Baglioni è figlio unico di Riccardo Baglioni, maresciallo dei Carabinieri, e di Silvia Saleppico, sarta. Trascorre l’infanzia nel quartiere di Centocelle, dove frequenta la scuola elementare “Fausto Cecconi”, l’adolescenza nel quartiere di Monte Sacro, a cui ha dedicato la sua canzone ’51 Montesacro. Si è laureato con 108/110 in Architettura alla facoltà Valle Giulia di Roma.

La sua carriera artistica comincia nel 1964 quando partecipa, appena 13enne, partecipa a un concorso canoro per voci nuove nel suo quartiere, a Centocelle. L’anno seguente riceve in regalo la sua prima chitarra. E’ l’inizio di una carriera impossibile da riassumere e per la quale rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.

Claudio Baglioni attualmente ha fatto oltre 2000 concerti e detiene il record di spettatori paganti, ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Tra le sue canzoni più belle possiamo ricordare: Questo piccolo grande amore, E tu…, La vita è adesso, Io sono qui, Strada facendo, e moltissime altre. Claudio Baglioni ha collaborato, duettato e si esibito con i più importanti cantanti come Mia Martini, Rita Pavone, Bruce Springsteen, Sting.

La vita privata di Claudio Baglioni, mogli e figli

Claudio Baglioni è stato sposato per moltissimi anni dal 1973 al 2008 con Paola Massari. Da questa unione è nato il figlio Giovanni, al quale Baglioni ha dedicato la canzone Avrai, registrata in soli due giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Il singolo viene pubblicato il 9 giugno 1982.

Nel 1987 Claudio Baglioni incontra per la prima volta Rossella Barattolo: ai tempi, il cantautore era ancora sposato con Paola Massari e quindi il loro rapporto inizialmente fu esclusivamente lavorativo. Nel 1994 arriva la convivenza, ma solo nel 2008 la storia diventa pubblica: proprio in quell’anno Baglioni divorzia ufficialmente dalla moglie.

Claudio Baglioni: l’incidente e la malattia

Claudio Baglioni è rimasto vittima di un incidente stradale molto grave il 3 novembre del 1990. E’ successo a Roma: il cantautore andò a schiantarsi con la sua Porsche contro un muro.

Riportò gravi ferite al volto, alle mani, alle labbra ed un taglio di 8 cm sulla lingua. A causa di questo incidente il cantante ha rischiato di perdere l’uso della parola e terminare la sua carriera.

Grazie alla chirurgia Claudio Baglioni è riuscito a recuperare perfettamente ma parte della fisionomia del suo viso è cambiata.