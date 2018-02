ROMA – Lo hanno ribattezzato “dittatore” artistico del Festival di Sanremo e così lui, Claudio Baglioni, ha messo in scena un siparietto. Dal podio preparato per lui, ha gridato in prima serata su una rete Rai: “Italiani”. Proprio come faceva Benito Mussolini, il fondatore del fascismo, nei suoi discorsi.

Una imitazione che non è piaciuta al suo pubblico, che l’ha vista come una caduta di stile. L’imitazione ha scatenato una bufera sui social network, tra chi gli dice di vergognarsi e chi lo accusa di aver perso la testa. E non sono mancati utenti che hanno chiesto le due dimissioni da direttore del Festival di Sanremo.

Se la scenetta doveva essere divertente, l’unico risultato è stato scatenare polemiche in rete. L'”italiani” di Baglioni non sembra essere stato apprezzato, anzi in molti su Twitter commentano con “vergogna”, mentre c’è chi scrive “Ci mancava la citazione di Mussolini in questo momento storico. Chiudete tutto”. E ancora: “E con Baglioni e il suo italiani detto ridendo alla maniera di Mussolini, per me Sanremo finisce qui – commenta Sara. Avete perso la testa”.

Se lo share sembra premiare la direzione di Baglioni, questa scivolata non gli sarà perdonata facilmente da molti.