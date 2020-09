Claudio Baglioni fa qualche stonatura mentre canta sul palco del “Seat Music Awards” in onda in prima serata su Rai Uno. I social non perdonano.

Claudio Baglioni si è esibito sulle note del suo brano Gli anni più belli, colonna sonora del film di Gabriele Muccino, ma è incappato in qualche stonatura. “Ma Baglioni sta stonando come se fossi io davanti allo specchio che canto Beyoncé o impressione mia?”, scherza una utente. E ancora: “Aggiungere alla lista della cose terribili del 2020: le stecche di Baglioni”.

“Meglio un Baglioni stonato per l’emozione e per la ruggine dopo mesi senza concerti piuttosto che un trapper qualsiasi in playback. La musica live è imperfezione, lui calca i palchi da 50 anni e lo sa bene”, scrive un altro utente.

Poi lo stesso cantante si è scusato per le stonature dicendo di essere molto emozionato.

Mercoledì sul palco dei Seat Music Awards ha sfilato il meglio della musica pop italiana. Da Zucchero a Emma Marrone, fino a Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso. A condurre la 14esima edizione della kermesse musicale Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La seconda puntata della manifestazione va in onda sabato 5 settembre a partire dalle 21.20.

Per la prima volta da quest’anno non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente, la propria presenza e le loro esibizioni, ai lavoratori dello spettacolo. Così i “Premi della Musica” diventano per l’occasione i “Premi dalla Musica”. (Fonti Today e Twitter).