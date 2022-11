Claudio Bisio chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Zelig, biografia e carriera. L’attore e conduttore Claudio Bisio conduce questa sera 9 novembre lo show Zelig al fianco di Vanessa Incontrada. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Claudio Bisio

Claudio Giuseppe Bisio è nato il 19 marzo del 1957 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Ha 65 anni. A 5 anni si trasferisce con la famiglia a Milano. Frequenta per due anni la Facoltà di Scienze agrarie dell’Università degli Studi di Milano per poi lasciare e conseguire nel 1981 il diploma presso la Civica scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Negli anni settanta, studente del Liceo Scientifico “Luigi Cremona” di Milano, è attivista di Avanguardia Operaia, alternando l’impegno politico con la passione per il teatro recitando al Centro sociale Leoncavallo.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Claudio Bisio

Bisio è sposato dal 2003 con la giornalista e scrittrice Sandra Bonzi. La coppia ha due figli, Alice e Federico. Bisio trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Milano e attualmente vive a Lambrate, un quartiere del capoluogo Lombardo. Profilo Instagram: claudiobisio_insta_official.

Bisio è un grande tifoso del Milan. Uno dei suoi amici più stretti è Rocco Tanica degli Elio e Le Storie Tese. Ha collaborato con la band fin dagli esordi della sua carriera per alcuni videoclip e alcuni brani.

La carriera di Claudio Bisio

La prima apparizione significativa di Bisio in televisione è la partecipazione al programma Zanzibar nel 1988. Dopo alcune partecipazioni a programmi televisivi, insieme a degli esordienti come Antonio Albanese, Maurizio Milani e Aldo Giovanni e Giacomo, Bisio ottiene successo come cantante sui generis con la canzone Rapput, scritta con Rocco Tanica, seguita dall’album Paté d’animo. Nel 1991 recita nel film premiato agli Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Nel 1997 Bisio conduce su Italia 1 insieme ad Antonella Elia Facciamo Cabaret ed è presenza fissa nelle stagioni 1997-1998 e 1998-1999 di Mai dire gol.

Al cinema Bisio recita in diversi film come Puerto Escondido (1992), Nirvana (1997), La cura del gorilla (2006), Natale a New York (2006), Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi (2007), Benvenuti al Sud (2010), Gli sdraiati (2017).

Dal 2000 al 2012 conduce il programma di successo Zelig, che torna a condurre nel 2021. Nel 2013 partecipa come ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo. Dal 2015 al 2019 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent e nel 2018 conduce la versione italiana del Saturday Night Live per TV8. Nel 2019 è co-conduttore con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo.

