“Non potevo nemmeno abbracciarla”. Claudio Bisio ricorda la morte della madre, avvenuta lo scorso aprile, proprio in pieno lockdown.

Claudio Bisio al Corriere della Sera parla della morte della madre. Rivela quanto sia stato difficile separarsi da sua madre durante il lockdown, con la paura del contagio. Ad Aprile infatti Bisio ha visto morire sua madre. Quattro mesi dopo ancora non comprende le cause della scomparsa, e non è dato sapere se la donna sia morta o meno a causa del Covid.

Bisio racconta come i mesi appena trascorsi sono stati molto difficili da affrontare. “Per me la pandemia è stato un momento molto difficile. Non so come spiegarlo, ma è così – esordisce l’attore durante l’intervista – Il 4 aprile è venuta a mancare mia madre. Aveva più di 90 anni e non saprò mai le cause della sua morte. Se era malata di Covid? Questo ancora non lo so”.

Claudio Bisio ha cercato di stare vicino alla madre fino all’ultimo secondo, usando ovviamente tutte le precauzioni del caso. “Non mi potevo avvicinare a lei – continua -. Volevo comunque restare al suo fianco. Ho indossato guanti e mascherina per proteggere lei e me stesso. Un’esperienza drammatica”.

E aggiunge: “Una sensazione che non si riesce a spiegare. Se non hai vissuto in prima persona la paura del Coronavirus, non si può comprendere fino in fondo il disagio di quella malattia”.

L’intervista, poi, si sofferma anche su altri temi. “Ho un bilancio neutro della quarantena – continua -. Un periodo di luce e ombre che ha messo in evidenza le mie fragilità e tutte le mie mancanze. Mi ha spinto però a guardare la situazione in modo diverso”. “Il teatro è un habitat, per me. Fa strano vederli chiusi e vuoti. Il futuro, però, resta e deve essere il digitale”, conclude. (Fonte Il Corriere della Sera).