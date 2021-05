Claudio Borghi chi è, età, altezza, moglie Giorgia Fantin Borghi, figli, vita privata, partito Lega Nord, vero nome, biografia e carriera del politico italiano, deputato per la Lega Nord dal 2018. Borghi è tra gli ospiti della puntata odierna di Piazzapulita.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Claudio Borghi

E’ nato il 6 giugno 1970 (età 50 anni), Milano. Claudio Borghi, accreditato in letteratura come Claudio Borghi Aquilini, è un politico italiano, deputato per la Lega Nord dal 2018. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie Giorgia Fantin Borghi, i figli: vita privata di Claudio Borghi

A settembre 1999 si è sposato con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi. Non abbiamo informazioni sui figli. Quindi possiamo dire che non sappiamo altro sulla sua vita privata perché parla quasi unicamente di politica quando è ospite delle trasmissioni televisive.

Claudio Borghi e la posizione critica sulla moneta unica

Insieme ad Alberto Bagnai, Borghi è emerso come uno dei più noti oppositori alla moneta unica. Come ricorda Wikipedia, scrive nel 2014 per conto della Lega Nord e Matteo Salvini un manuale intitolato Basta Euro.

Nel 2013 ha partecipato alla stesura dello European Solidarity Manifesto, una delle prime proposte pubbliche di segmentazione controllata dell’Eurozona.