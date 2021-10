Claudio Cecchetto chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, Instagram, Sanremo, Gioca Jouer, biografia e carriera. Il produttore discografico Claudio Cecchetto è ospite oggi 28 ottobre del programma Oggi è un altro giorno. Il programma condotto da Serena Bortone è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto è nato il 19 aprile del 1952 a Ceggia, in provincia di Venezia. Ha 69 anni. Dopo il diploma di perito termotecnico, si iscrive, per volontà dei genitori, alla facoltà di Scienze delle preparazioni alimentari dell’Università Statale di Milano. Inizia a fare il disc jockey alla discoteca Pink Elephant e poi al Panthea, e nel 1975 lascia gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Nello stesso anno approda a Radio Milano International, e dopo qualche anno a Radio Studio 105. Nel 1979 fa la sua prima apparizione in Rai con Discoring.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Claudio Cecchetto

Cecchetto è sposato dal 1992 con Maria Paola Danna. La coppia ha due figli: Jody, nato nel 1994 e Leonardo, nato nel 2000. Per diversi anni Cecchetto ha vissuto a Milano, per poi innamorarsi di Misano Marittima. Nel 2019 si candida come sindaco di Misano con la lista civica W Misano Viva arrivando secondo con 2.490 voti. Profilo Instagram: claudiocecchetto.

La carriera di Claudio Cecchetto

Cecchetto nel corso della sua carriera ha condotto tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1980, nel 1981 e nel 1982. Ha condotto anche cinque edizioni del Festivalbar: nel 1983, nel 1984, nel 1986, nel 1987 e nel 1993. Nel corso della sua carriera ha fondato e portato al successo Radio Deejay e Radio Capital.

Nel 1981 Cecchetto lancia il Gioca Jouer, prodotto da Giancarlo Meo e Claudio Simonetti (autore ed esecutore della musica), singolo tra i più venduti in Italia quell’anno.

Nel corso della sua carriera, si è distinto per aver portato al successo, grazie alle etichette discografiche di sua fondazione, la Ibiza Records e la FRI (Free Record Indipendent) in collaborazione con Pier Paolo Peroni, un gran numero di artisti che si sono successivamente affermati nel mondo della musica, della televisione e anche del cinema. E’ stato il talent scout di numerosi artisti musicali e televisivi, tra cui Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, gli 883, Max Pezzali, Sandy Marton, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, DJ Francesco (Francesco Facchinetti) e i Finley.

