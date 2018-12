ROMA – “Io ti ho conosciuta quando eri agli inizi, agli esordi, una bimba. Avevi uno sguardo dolce! Adesso sei maniaca, assatanata, cinica, però va bene…”. Non usa mezzi termini Claudio Lippi per parlare di Caterina Balivo. Il conduttore televisivo, ospite di Vieni da me su Rai Uno, ha preso così in giro la padrona di casa per il suo carattere, scatenando l’ilarità in studio e ottenendo in risposta, dalla Balivo stessa, la seguente replica: “Sarà l’effetto Natale…!”.

Chiuso il simpatico siparietto tra i due, nella chiacchierata Lippi ha parlato specialmente della sua vita privata e lavorativa, menzionando anche una cara amica, Paola Barale, ricordando con affetto gli anni trascorsi insieme su Canale 5 con Buona Domenica, insieme a Maurizio Costanzo: “Con Paola ho avuto la fortuna di fare per molti anni un programma domenicale e ho scoperto una ragazza meravigliosa”.