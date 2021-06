Claudio Lippi chi è: età, moglie, figli, vita privata, malattia, carriera, cosa fa oggi, dimagrimento

Claudio Lippi chi è: età, moglie, figli e carriera del presentatore ex cantante. Lippi è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in onda alle 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Claudio Lippi

Claudio Lippi nasce a Milano il 3 giugno 1945, ha quindi da poco compiuto 76 anni, ed è del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alto 172 centimetri.

Moglie e figli: la vita privata di Claudio Lippi

Claudio Lippi si è sposato nel 1989 con Kerima Simula. I due si sono poi separati nel 1994 e riavvicinati successivamente. La coppia ha una figlia di nome Federica. Claudio Lippi ha anche un altro figlio di nome Lenni Lippi avuto da Laura Belli.

Claudio Lippi, carriera

Prima di approdare alla tv, Lippi è stato un cantante e un produttore discografico. Nei primi anni Sessanta fa il esordio come cantante, prima come solista e poi con il gruppo I Crociati.

Nel 1968 inizia a cantare insieme al fratello. I due fondano anche un’etichetta discografica. Negli anni Settanta, Lippi inizia a lavorare in radio e poi inizia a condurre programmi televisivi per ragazzi. Negli anni Ottanta inizia a condurre programmi in Rai per poi approdare nelle reti di Berlusconi: qui conduce programmi di successo come Buona Domenica, La Corrida e Mai dire goal. Recentemente lo abbiamo visto a La Prova del Cuoco su Rai Uno.

La malattia

Lippi, nel 2020 ha raccontato a Pierluigi Diaco un episodio molto difficile del suo passato legato alla malattia. Oggi Lippi si dice tuttavia “fortunato di poterlo raccontare”. Il conduttore ha infatti rivelato che diversi anni fa, mentre registrava un programma della concorrenza ha avuto un malore nella notte.

Dopo un controllo del medico gli fu prescritto di sottoporsi a un elettrocardiogramma: “Io però ci andai dopo le fine delle registrazioni delle tre puntate” ha raccontato Claudio Lippi, aggiungendo che una volta che il medico ha ricevuto l’esito degli esami gli ha detto delle parole che non potrà mai dimenticare: “Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘stai morendo'”.

“Ero riuscito a registrare tre puntate stando male” ha continuato a raccontare a Pieluigi Diaco. Lippi, a seguito di quell’esperienza si è dovuto sottoporre ad un intervento in cui gli hanno inserito 4 bypass.

Il dimagrimento

Sempre nel 2020, Lippi si è presentato in tv con 20 chili in meno. La sua forma fisica invidiabile è stata ottenuta grazie all’aiuto della moglie e senza alcuna dieta. La donna, come rivelato dallo stesso conduttore, lo ha aiutato a eliminare alcune abitudini alimentari poco sane. Tra queste è possibile citare l’assunzione di cibi fritti, ma anche il frequente consumo di birra, pasta e pane.