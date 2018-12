ROMA – Claudio Lippi regala a Elisa Isoardi mentine contro l’alito cattivo. Il 27 dicembre è stata una puntata speciale per La Prova Del Cuoco: Elisa Isoardi ha infatti festeggiato il suo compleanno, 36 anni. Claudio Lippi, ospite della trasmissione, si è avvicinato alla conduttrice per abbracciarla e sentendo un forte odore di cipolla, da lei usata poco prima, ha esclamato: “Ecco perché te li sei giocati tutti!”.

Il riferimento sarà stato agli chef allontanati dal programma o al pubblico a casa? Fatto sta che la sua battuta ha messo in imbarazzo la Isoardi. E lui per rimediare si è ripresentato in trasmissione poco dopo con un “pensierino”, delle caramelle alla menta contro l’alito cattivo. Elisa ha cercato di fare ironia e il siparietto si è comunque chiuso con un sorriso.