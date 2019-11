ROMA – Claudio Lippi ha ammesso di avere qualcosa da rimproverarsi nei confronti della figlia, Federica, con cui non è stato troppo presente. Dopo la separazione con la moglie è stato immerso nel lavoro e assente dalla vita di Federica: “Quando mia figlia aveva 6 anni – ha spiegato in un’intervista a Oggi – mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire. Ai tempi lavoravo tantissimo e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata. Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà”.

Lippi, che ne aveva già parlato a Vieni da Me qualche mese fa, ora sta recuperando il rapporto con la figlia: “Le è mancata la figura paterna ma Kerima è stata bravissima, non le ha mai parlato male di me, anzi, le diceva tante cose belle sul mio conto che forse io neanche meritavo. Non è cresciuta col risentimento”.

Il noto conduttore è nonno presente di Mya Summer e, come ha confessato la figlia, non sta ripetendo gli errori del passato: “In questo momento viviamo tutti insieme e lui è un nonno pazzesco (…) Mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile. Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque”.

Fonte: OGGI.