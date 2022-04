Clayton Norcross chi è: età, dove e quando è nato, moglie, altezza, Instagram, vita privata, Beautiful, Avanti un altro. L’attore americano è tra gli ospiti di Verissimo di sabato 30 aprile, ore 16.30 Canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza: biografia di Clayton Norcross

Clayton Wesley Norcross, questo il nome completo dell’attore, è nato ad Arcadia in California l’8 settembre 1954. Ha 67 anni, è alto 1,80 centrimetri ed è del segno zodiacale della Vergine. Norcross è un attore statunitense, noto principalmente per avere recitato nella soap opera Beautiful negli anni ottanta. Questo il suo profilo Instagram.

Esperto di gossip a Avanti un Altro

Clayton ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester per 440 episodi dal 1987 al 1989. Poi ha deciso di abbandonare la soap. L’attore è sempre stato molto amato in Italia. Qui da noi ha lavorato molto. Nel 1998,Norcross ha infatti affiancato Sabina Guzzanti nella conduzione della trasmissione televisiva La posta del cuore. Nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione del reality show italiano di Canale 5 La fattoria condotto da Barbara D’Urso. Quest’anno è l’sperto di gossip nella trasmissione Avanti un Altro.

Moglie e figli, la vita privata di Clayton Norcross

L’attore ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata. In una delle sue recenti interviste Norcross ha dichiarato: “Sono stato sposato un’unica volta per quattro anni. Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il lavoro viene prima”. Non è noto il nome della moglie ed anche se ha dei filgi o meno.

Curiosità su Beautiful

Beautiful è la soap opera più seguita di sempre sia in America. Viene girata negli studi della Cbs di Los Angeles. Beautiful, in Italia vien trasmessa da più di 30 anni.