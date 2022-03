Clemente Russo chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, carriera, moglie, figli

L’ex pugile Clemente Russo è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? E’ sposato? Ha figli? Tutto quello che sappiamo sull’ex pugile.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Clemente Russo

Clemente Russo è nato a Caserta il 27 luglio del 1982. L’ex pugile ha quindi 39 anni.

Cresciuto a Marcianise, negli anni Russo è diventato uno dei pugili italiani più forti di sempre.

In bacheca può vantare due mondiali Dilettanti (Chicago 2007 e Almaty 2013) e due medaglie d’argento alle olimpiadi di Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Ha vinto anche un bronzo agli Europei Juniores del 1998, cinque titoli italiani, i mondiali militari del 2004 e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria del 2005.

La carriera televisiva di Clemente Russo

Roberto Saviano scrisse di lui sull’Espresso e nella sua opera La bellezza e l’inferno. A ottobre 2008 ha partecipato al reality show di Italia 1 la talpa, arrivando secondo. Nel 2009 ha accettato di recitare nel film Tatanka, ispirato allo scritto di Saviano, venendo per questo sospeso dalla Polizia di Stato per tutto il periodo delle riprese cinematografiche.

Nel 2012 Italia 1 manda in onda la puntata zero del format Fratello maggiore, un programma incentrato sui problemi giovanili, nel quale Clemente Russo aiuta gli adolescenti con evidenti problemi di comportamento in famiglia e nel sociale ad avere un atteggiamento diverso e più costruttivo, educandoli allo sport.

Nel 2013 ha condotto lo show comico di Italia 1 Colorado … a rotazione! insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini.

Nel 2015 pubblica per la Fandango Edizioni il suo libro autobiografico Non abbiate paura di me.

Clemente Russo ha anche già partecipato al Grande Fratello Vip.

Moglie e figli: la vita privata di Clemente Russo

Clemente Russo è sposato dal 2008 con la judoka italiana Laura Maddaloni. La coppia ha tre figli.