Clementino chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Covid, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Il rapper Clementino ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Covid.

Dove e quando è nato, età, biografia di Clementino

Clementino, il cui vero nome è Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre del 1982. Ha 39 anni. All’età di 14 anni muove i primi passi nell’hip hop a Napoli, dove entra nella Trema Crew e successivamente nei TCK. Grazie a queste prime esperienze ha modo di affinare le sue tecniche nel freestyle, divenendo così uno degli artisti più abili del panorama nazionale.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Clementino

Il rapper è molto riservato riguardo alla sua vita privata. In passato ha avuto delle relazioni con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Nel 2021 si lega sentimentalmente a Martina Difonte, attrice, ballerina e cantante. Il rapper vive e lavora a Milano. Profilo Instagram: clementinoiena.

Oltre alla musica, il rapper ha una grande passione per il teatro, che ha molto influenzato la sua carriera musicale: “Senza il teatro non avrei fatto il rap. È una cosa a cui sono molto legato e che mi aiuta nei live – ha raccontato lo stesso rapper -. Credo di aver trovato il giusto equilibrio tra la memoria, l’improvvisazione, la modulazione della voce, il contatto con il pubblico e, perché no, anche l’interpretazione del testo”.

La carriera di Clementino

Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, il rapper firma un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi entra nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 forma i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper sigla un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa.

