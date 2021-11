Clementino chi è: ex fidanzata Maria Rodriguez, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Clementino: ex fidanzata Maria Rodriguez, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Il rapper fa parte del cast della puntata odierna di The Voice Senior.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Clementino

Clementino (vero nome Clemente Maccaro) è nato il 21 dicembre 1982 ad Avellino ed ha quindi 39 anni. Il segno zodiacale è Sagittario. Clementino è alto 179 centimetri e pesa 77 chili. Clementino ha diversi tatuaggi tra cui il volto di Pino Daniele sulla spalla.

La moglie e i figli, la vita privata di Clementino

Attualmente Clementino non è fidanzato ma in passato ci sono stati flirt con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Comunque il cantante non è sposato e non ha figli. Non sappiamo molto altro perché è molto riservato sulla sua vita privata.

La carriera di Clementino

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è un rapper italiano. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Riportiamo di seguito, l’elenco completo con i suoi successi (anno e titolo della canzone):