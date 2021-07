Clementino chi è: fidanzata, figli, età, vero nome, peso, altezza, Instagram. Il rapper è uno dei protagonisti di The Voice Senior, trasmissione televisiva che va in onda in prima serata su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome e biografia di Clementino

Clementino (vero nome Clemente Maccaro) è nato il 21 dicembre 1982 ad Avellino ed ha quindi 39 anni. Il segno zodiacale è Sagittario. Clementino è alto 179 centimetri e pesa 77 chili. Clementino ha diversi tatuaggi tra cui il volto di Pino Daniele sulla spalla.

Clementino nasce ad Avellino. In famiglia tutti sono appassionati di musica: la sorella è una cantante lirica, il fratello suona blues. Lui inizia la sua avventura con hip hop all’età di 14 anni quando entra nel Trema Crew e TCK Crew ed impara la tecnica del freestyle, ossia l’improvvisazione in rima.

Fidanzata e figli: la vita privata di Clementino

Attualmente Clementino non è fidazanto ed ha dichiarato di volersi dedicare solo alla musica. In passato ci sono stati flirt con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco.

Clementino: profilo Instagram e carriera

Di professione Clementino fa il rapper, l’attore e il personaggio televisivo. Il suo profilo Instagram è @clementinoiena dove vanta 1,1 milioni di follower.

Clementino a The Voice Senior

Come scrive staseraintv.com, dopo il grande successo ottenuto in autunno, Rai 1 ripropone The Voice Senior, un grande show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro coach, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore.