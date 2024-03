Tra gli ospiti della puntata di oggi di “La volta buona” c’è Clizia Fornasier. L’attrice sarà in studio nel programma condotto da Silvia Toffanin insieme al marito, l’attore Attilio Fontana. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice Clizia Fornasier, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Clizia Fornasier età, breve biografia e carriera

Clizia Fornasier è nata a Conegliano, in provincia di Treviso, il 4 aprile del 1986 e ha 37 anni. Nel 2004, a soli 18 anni, Clizia partecipa a Miss Italia in qualità di Miss Veneto. Pur non vincendo l’edizione, ha vinto il premio Miss Sasch Modella Domani. Nel 2007 debutta come attrice nel film “Notte prima degli esami-oggi” diretto da Fausto Brizzi. In quegli anni ottiene diversi ruoli in molti film famosi, tra cui Ultimi della classe e Grande, grosso e…Verdone. Negli anni successivi recita in molte fiction televisive, tra cui Tutti Pazzi per Amore, Piper, Un medico in famiglia e anche L’Ispettore Coliandro.

Nel 2013 partecipa al programma “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Dal 2014 è un ospite fissa ed inviata per Quelli che il Calcio su Rai 2.

Vita privata: il marito Attilio e i figli

Dal 2013 Clizia Fornasier ha una relazione con l’attore Attilio Fontana. I due si sono conosciuti durante l’edizione di quell’anno di “Tale e Quale Show” e da quel momento non si sono più lasciati. In una intervista, una volta l’attrice ha raccontato:

“Mi ha conquistata nel modo più tradizionale. Un corteggiamento lunghissimo, fatto di sms e biglietti. Ha travolto le mie barriere grazie alle parole che ha usato e usa, scegliendo sempre il momento giusto per pronunciarle, nel suo essere maschio, protettivo e geloso”.

I due insieme hanno due figli: Blu, nato il primo Giugno 2016, e Mercuzio, nato il 4 Febbraio 2019.

L’incidente

Nel 2016, Clizia è rimasta coinvolta in un incidente d’auto insieme al marito Attilio. I due sono fortunatamente rimarti illesi, ma l’attrice, che in quel periodo era incinta del primo figlio Blu, ha raccontato l’episodio a Diva e Donna: