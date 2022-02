Clizia Incorvaia chi è: età, dove e quando è nata, Instagram, Paolo Ciavarro, Grande Fratello, la foto dopo il parto. La showgirl è tra gli ospiti di SilviaToffanin nella puntata domenicale di Verissimo, in onda dalle 16.30 su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 ottobre del 1980. Ha 41 anni. E’ alta 170 cm. Si sposta in Sicilia, in provincia di Agrigento, dove si diploma al Liceo Classico. Si trasferisce poi a Milano, dove studia scienze della comunicazione alla Cattolica. A Milano inizia la sua carriera di modella e diventa famosa per la partecipazione al video Guardami negli occhi del cantante Paolo Meneguzzi.

Francesco Sarcina, Paolo Ciavarro, figlia, Instagram, vita privata di Clizia Incorvaia

La Incorvaia ha sposato il cantante Francesco Sarcina nel 2015, anno di nascita della loro figlia Nina. Si sono conosciuti nel 2011, quando lei era già fidanzata, e il matrimonio è arrivato dopo un anno di convivenza. La coppia si lascia nel 2018 dopo aver partecipato insieme alla quinta edizione di Pechino Express, quella del 2016. A quanto pare lei avrebbe tradito il marito con Riccardo Scamarcio. In seguito ha chiarito che tra lei e Scamarcio c’è stato solo un bacio.

Partecipa al Grande Fratello Vip si è avvicinata a Paolo Ciavarro, iniziandolo a frequentare anche fuori dalla casa. I due, nel 2021, hanno annunciato l’arrivo di un figlio con un post su Instagram. Vivono entrambi a Milano. Il profilo Instagram della influencer e modella conta più di 691mila follower: cliziaincorvaia.

La carriera di Clizia Incorvaia

Nel 2016, come detto, la Incorvaia partecipa al reality Pechino Express. Ha preso parte anche a diversi programmi come Markette e Chimabretti Night e ha debuttato sul grande schermo, nel 2014, con il film di Simone Cusumano Flashback. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2020. Viene squalificata dal reality per aver detto delle frasi controverse ad Andrea Denver dandogli del “Buscetta”.

Clizia Incorvaia è tornata anche quest’anno al Grande Fratello Vip, insieme Paolo Ciavarro, nella puntata di San Valentino. La coppia è stata l’ospite speciale della puntata di San Valentino, così da celebrare l’amore da sogno nato proprio nella casa.

La foto dopo il parto

A pochi giorni dalla nascita di Gabriele (il figlio di Clizia e Paolo ndr) Clizia ha postato su Instagram una foto del dopo parto: “Si può partorire con il sorriso” scrive la Incorvaia. Che aggiunge: “Ho vissuto l’esperienza del parto in maniera meravigliosa” sottolineando quanto il parto per lei non sia stato paura, ma forza e adrenalina.

“Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi…Felice di accogliere la vita e osannarla come il più bel giorno di festa” aggiunge ancora. Le sue parole trovano il sostegno del compagno Paolo Ciavarro il quale scrive: “Che meraviglia la vita! Ti amo”.