ROMA – Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni, si sono lasciati. E perché si sono lasciati? Secondo Alberto Dandolo di “Oggi” non ci sono dubbi. I due si sono lasciati perché lei, Clizia Incorvaia, si è invaghita del miglior amico del cantante delle Vibrazioni. Chi è? L’attore Riccardo Scamarcio.

Pochi, a dir la verità, i dettagli che trapelano dal post che la Incorvaia ha deciso di pubblicare per annunciare a social unificati la decisione:

“Ogni matrimonio – ha scritto la Incorvaia su Instagram – vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale . Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi)ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”.

Molti più, invece, i dettagli rivelati da Dandolo. Sempre se questi dettagli verranno poi confermati.

“La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento – scrive Dandolo – È più di un pettegolezzo, infatti ,la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio”.

Fonte: Oggi, Instagram.