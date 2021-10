Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro pubblica la foto col pancione su Instagram

Clizia Incorvaia incinta pubblica su Instagram la prima foto con il pancione in bella vista, mentre indossa solo la biancheria intima.

Clizia Incorvaia con il pancione: è incinta del secondo figlio da Paolo Ciavarro

La modella ha voluto condividere con i propri follower alcune immagini della pancia che cresce: è ormai al quinto mese di gravidanza e il pancione è sempre più evidente, anche se l’immagine postata sui social risale a qualche settimane fa, quando Clizia era alla dodicesima settimana.

Tra le storie, però, ha pubblicato una foto più recente, con la didascalia: “Un’emozione che cresce ogni giorno di più… è il miracolo della vita”.

La prima figlia avuta da Francesco Sarcina

Clizia è già mamma di una bambina, Nina, avuta dalla relazione con Francesco Sarcina. Il papà del piccolo in arrivo è invece l’attuale compagno di Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro.

E sempre su Instagram la modella ha condiviso anche una foto di quando era in attesa della primogenita Nina: “Quando aspettavo la tua sorellina Nina – ha scritto rivolta al piccolo in arrivo – ho deciso a due giorni dalla sua nascita di sottopormi al body painting e ho indossato per l’occasione uno smoking”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano annunciato di aspettare un bambino lo scorso agosto. Qualche settimana fa, sempre via social, è arrivata anche la notizia che sarà un maschietto.