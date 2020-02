ROMA – Clizia Incorvaia ha inaspettatamente negato il bacio della buonanotte a Paolo Ciavarro. Inoltre l’influencer ha lasciato di sasso il ragazzo che non è spiegato il motivo di quel gesto: “Stanotte niente cinque minuti, mi spiace…”. Paolo così, dopo averla salutata in modo più distaccato del solito, ha vagato per la casa visibilmente nervoso. Secondo alcuni telespettatori potrebbe essere il segnale di una crisi, mentre per altri Clizia starebbe solo giocando a stuzzicare il giovane.

Il ragazzo nella puntata di questa sera, 17 febbraio, vedrà entrare nella casa i suoi genitori. Eleonora Giorgi e l’ex marito Massimo Ciavarro infatti, andranno a fargli visita ed è prevedibile che avranno qualcosa da ridire sulla sua storia d’amore con Clizia. Qualche giorno fa Eleonora Giorgi aveva già rotto il silenzio sulla relazione del figlio dando il suo benestare sul loro amore, ma in un’intervista al settimanale DiPiù aveva ricordato che i due hanno percorsi di vita completamente diversi: “Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)