ROMA – Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono ritrovati dopo più di due mesi di lontananza. Dopo l’uscita anticipata dell’ex moglie di Francesco Sarcina dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivata la pandemia da coronavirus che ha costretto i due ad una distanza prolungata.

Un incontro che però sarebbe avvenuto prima di quanto previsto per “contratto”, visto che i due dovevano vedersi davanti alle telecamere di Live Non è la d’Urso.

“Voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale – li ha redarguiti Barbara d’Urso in diretta -. Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico”.

Le foto di cui parlava la conduttrice erano per la copertina del nuovo numero di “Chi”, rivista diretta dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini.

La Incorvaia ha anche spiegato come la voglia di rivedersi abbia prevalso sugli accordi presi con il programma di Barbara d’Urso.

“Ma non ci abbiamo neanche pensato, come tutte le persone innamorate appena è finita la quarantena ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo insieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme, finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia della malelingue”.

La coppia si è ritrovata in Sicilia, dove lei ha trascorso i mesi di lockdown. Paolo Ciavarro l’ha raggiunta da Roma, ma prima di rivederla ha dovuto sottoporsi a una quarantena di due settimane.

“Si è confermato perfettamente tutto quello che provo per lei. C’è il romanticismo, c’è l’intesa. È amore! È amore, ma certo che è amore” ha confessato Paolo.

“Un amore grande”, ha aggiunto Clizia, che ha anche raccontato della prima notte insieme: “È stato pazzesco. Ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio”. (fonte CHI)