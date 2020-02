ROMA – C’è stato il primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Pare però che la situazione sentimentale di Clizia sia più complicata del previsto. Se l’amore con Francesco Sarcina sembra ormai archiviato, la Incorvaia ha nel frattempo iniziato a frequentare un altro uomo, di cui per il momento non si conosce l’identità.

Clizia Incorvaia si è sfogata con Andrea Denver in un momento di confidenze, svelando di sentire molti rimorsi dopo il bacio con Paolo Ciavarro: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”. Così Denver, già al corrente della relazione, ha fatto riferimento a una separazione tra l’influencer e l’uomo misterioso prima dell’ingresso di lei nel reality: “Vabbè vi eravate “lasciati” molto alla buona, poi i termini li sai tu”.

La Incorvaia, tuttavia, ha spiegato che il loro era stato una sorta di arrivederci, senza aspettarsi nulla in cambio, ma che nonostante questo avverte una serie di sensi di colpa per quanto accaduto in Casa. “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale” ha detto Clizia. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)