ROMA – Clizia Incorvaia pensa alla figlia Nina e piange al Grande Fratello Vip. La mancanza si fa giorno dopo giorno sempre più forte e la concorrente lo ha esternato nelle ultime ore quando è scoppiata in lacrime sul suo letto mentre stava ascoltando una canzone.

Ma se da una parte Clizia pensa spesso a sua figlia, trova anche il modo per parlare spesso del suo ex e padre di sua figlia, ovvero Francesco Sarcina. Come nell’ultimo sfogo, quando ad alcuni dei compagni nella Casa, ha rivelato: “Sono stata presa per strega da tutta Italia. Sono solo felice per lui. Però, penso, che quando uno è davvero felice non lo grida al mondo. Questa cosa mi fa sorridere. Bene per lui, no?! Io, in realtà, ho trascinato, per anni, per mia figlia. Non amo più Francesco. L’ho amato tanto, ma ho sofferto anche tanto. Volevo far crescere mia figlia in una famiglia unita. Io mi vergognavo di far parte delle persone separate”.

Poche ore fa invece sembra essere tramontata la love story che tutti i telespettatori sognavano. Paolo Ciavarro infatti ha troncato sul nascere qualsiasi possibile sviluppo futuro con Clizia: “Una ragazza interessante, ma proprio no. Non c’è attrazione fisica e per il resto non la conosco bene, ma a pelle no. Non mi piace”. (Fonte GRANDE FRATELLO VIP)