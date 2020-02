ROMA – “Sei uno stratega, sei un pentito. Un Buscetta, e io non parlo con i Buscetta”. Parole di Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip, che ha così apostrofato il modello Andrea Denver, colpevole, a suo dire, di averla nominata per farla uscire dalla casa. Denver solo dopo il voto, ha confessato di essersi “pentito” della scelta. E qui Incorvaia è andato su tutte le furie.

“Della nomination non me sbatte – ha detto inoltre Clizia – io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”. Frasi che hanno fatto insorgere i social, con molti utenti che hanno invitato Mediaset a mandare via Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata avvertita dagli autori della gravità delle sue parole, la influencer ha cercato di sminuire le sue parole dicendo che era solo “ironia siciliana”.

Ad intervenire nella questione anche l’associazione nazionale dei carabinieri sezione Carsoli. L’associazione ha prima ha risposto a un tweet taggando il Ministero dell’Interno, Alfonso Signorini e il Codacons: “Buscetta! Sei un pentito! Quando pensi di stare a parlare invece lanci pietre. L’Oscar? Chiedere umilmente scusa a tutti i familiari vittime di #Mafia sarebbe troppo faticoso?”, poi ha scritto un post su Facebook: “La signora in bikini dovrebbe fare meno bagni in piscina e studiare di più la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)