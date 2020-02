ROMA – Caos al Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia, al termine dell’ultima puntata, si è scagliata in modo violento contro Andrea Denver per averla nominata: “Sei un Buscetta, sei un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te”. Frasi che hanno fatto infuriare i fan del programma che ritengono queste parole irrispettose verso le vittime della Mafia. Non solo, anche l’Associazione Nazionale dei Carabinieri e alcuni sponsor del programma hanno chiesto provvedimenti alla produzione che sono arrivati con una comunicazione ufficiale.

“Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Nella puntata di GF VIP di lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Molto probabilmente il provvedimento disciplinare a cui si fa riferimento sarà nei confronti di Clizia Incorvaia. Parole molto pesanti e fuori contesto rispetto ad un gioco televisivo come il Gf Vip. L’ex moglie di Francesco Sarcina sarà squalificata? (fonte GRANDE FRATELLO VIP 4)