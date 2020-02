ROMA – Momenti bollenti al Grande Fratello Vip. La scorsa notte Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono appartati nella stanzetta e non si sono staccati l’uno dall’altra. La regia ha indugiato per un po’ sulla coppia ma dopo qualche minuto ha staccato cambiando inquadratura. Una censura che ha impedito ai telespettatori di sapere se i due hanno consumato un rapporto intimo, anche se per molti appare chiaro dalla scelta della regia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: le parole di Eleonora Giorgi

A commentare la liason in una intervista su Chi è stata Eleonora Giorgi, la madre di Paolo: “Le dico solo che ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio”.

Una storia che però secondo lei non durerà oltre il reality: “In tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)