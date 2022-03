Coez chi è, età, vero nome, dove è nato, fidanzata, vita privata, carriera e biografia

Chi è Coez: età, vero nome, dove è nato, fidanzata, vita privata, carriera e biografia del cantautore questa sera ospite nel programma Le Iene, in onda su Italia Uno.

Dove e quando è nato, età, vero nome e biografia di Coez

Coez, al secondo Silvano Albanese, è nato a Nocera Inferiore l’11 luglio 1983 (età 38 anni). Prima del successo musicale, ha vissuto la sua vita da writer, intento a dare nuova linfa agli angoli della città di Roma con i suoi disegni. A 19 anni il primo progetto musicale, il Circolo Vizioso, poi il primo album prodotto da Ford 78 e Sine: Terapia.

Due anni dopo, con Snais membro degli Unabombers e Lucci, assieme agli altri componenti del Circolo Vizioso, formano il collettivo Brokenspeakers facendosi conoscere in tutta Italia aprendo concerti di artisti internazionali come Busta Rhymes e Richard Benson. Parallelamente intraprende la strada da solista pubblicando nel 2009 il suo primo album, Figli di nessuno e nel 2011 il mixtape Fenomeno.

La carriera

Il vero e proprio successo, però, avviene con il singolo Nella casa, assieme al suo videoclip, dove critica l’industria discografica. Questo porta Coez ad affermarsi sulla scena musicale a cui segue la pubblicazione dell’album Non erano fiori per la Carosello Music in collaborazione con Riccardo Sinigallia. Nel 2013 partecipa nella categoria giovani al Summer Festival ma a vincere il contest sarà il rapper Clementino con il brano ‘O vient.

L’anno successivo collabora con MadMan e Gemitaiz e nel 2015 afferma di aver passato un anno intero a creare brani per il suo terzo album pubblicato a settembre dello stesso anno anticipato dal singolo Niente che non va. Nel 2017 pubblica il suo quarto album Faccio un casino, da cui è stato estratto come quarto brano, La musica non c’è che porta per la prima volta il cantante a toccare la vetta della Top ten.

Fidanzata e vita privata di Coez

Nella vita privata dell’artista sappiamo che c’è stata una fidanzata ma non è chiaro se si sia nuovamente impegnato in una relazione dopo la rottura. Il nome della sua ex sarebbe Lola, volto del video La Musica Non C’è, che tra le sue attività professionali svolgerebbe il ruolo di attrice e fotografa.