Colapesce e Dimartino chi sono, età, dove e quando sono nati, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il duo musicale Colapesce Dimartino partecipa al Festival di Sanremo 2023, in gara con il brano “Splash”. Il Festival, condotto da Amadeus, è in onda su Ra1 dalle 21:40.

Colapesce Dimartino, biografia e carriera del duo

Colapesce, nome d’arte di Lorenzo Urciullo è originario di Solarino, in provincia di Siracusa. E’ nato il 6 settembre del 1983. Ha 39 anni. Il nome Colapesce è ispirato ad una leggenda siciliana secondo la quale Colepesce, abile pescatore, decise di restare sott’acqua a sorreggere l’Isola per evitare che sprofondasse nel mare.

Lorenzo Urciullo si avvicina alla musica sin da bambino, ma prima di diventare cantautore ha percorso anche altre strade. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione ed editing, ha provato a intraprendere la strada del giornalismo. Dai primi anni 2000 intraprende la strada musicale con il gruppo indie Albanopower. Nel 2010 invece il primo progetto da solista, nel 2012 vince il Premio Tenco con l’album Un meraviglioso declino. C’è chi lo reputa erede di grandi cantautori come Dalla e Battiato.

Antonio Di Martino è originario di Misilmeri, in provincia di Palermo. E’ nato il 1 dicembre del 1982. Ha 40 anni. Come il collega Colapesce ha un passato in una band, i Famelica, che ha fondato nel 1998. Nel 2010 il gruppo cambia nome e prende il cognome del frontman, Dimartino, e pubblica 3 album.

Di Martino nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, Un mondo raro. Lo stesso titolo dell’album realizzato in coppia con Fabrizio Cammarata. Nello stesso anno è diventato papà ed è tornato sulle scene musicali da solista con l’album Afrodite. Dal 2020 fa coppia con Colapesce: il duo aveva già collaborato in passato nelle scrittura di brani per diversi cantanti italiani, tra i quali Levante, Marracash e Francesco Renga.

La vita privata del duo Colapesce Dimartino

Poco si sa della vita sentimentale di Colapesce: sui social pubblica principalmente i suoi lavori musicali e qualche scatto personale. Per il momento non sembrerebbe essere legato ad una donna. Profilo Instagram: colapesce.

Poche notizie anche su Antonio Di Martino: ha una compagna Michela Forte e una figlia di nome Ninalou, alla quale ha dedicato l’album Afrodite. “Nina viene da mia madre – ha spiegato in una intervista a Repubblica – Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”.