Colla Zio, chi sono i membri del collettivo milanese: da Zafferano a Sanremo

Cinque ragazzi e un sogno in comune chiamato musica: la storia del collettivo milanese Colla Zio nasce quasi per caso. Il loro progetto ha origine a Milano, e più precisamente in Piazza Leonardo Da Vinci. Quello che forse nasceva come un gioco si è presto trasformato in qualcosa di più concreto, portando i giovani ragazzi a farsi conoscere al pubblico attraverso la loro musica e un’originalità che li contraddistingue. Il loro genere di riferimento? Difficile citarne uno solo perché ciò che propongono sembra andare oltre ogni etichetta. Conosciamoli meglio.

Biografia dei Colla Zio: chi sono

I Colla Zio sono una band che nasce a Milano. E’ composta da ragazzi tra i 20 e i 30 anni e sono: Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni. Dopo aver partecipato a diversi festival, la band pubblica i primi singoli nel 2019: Bibite, Americana e Fuori il petto.

Profilo Instagram e vita privata dei Colla Zio

Per quello che riguarda la vita privata di ognuno dei componenti della band, dobbiamo accontentarci della loro riservatezza: non abbiamo alcuna informazione sulla loro vita sentimentale. Profilo Instagram: collazio.

Da Zafferano a Sanremo, la carriera dei Colla Zio

Il 2021 è l’anno della prima svolta musicale per la band milanese: firmano un contratto con la Woodworm e pubblicano il loro primo EP, Zafferano. Da quest’ultimo viene estratto il singolo Gremolada. L’anno successivo, grazie alla collaborazione con la band brasiliana Selton, i Colla Zio raggiungono una certa notorietà. La band inizia infatti ad aprire i concerti di Blanco, degli Psicologi e di Dutch Nazari, esibendosi anche in diversi festival come quello del Goa-Boa di Genova.

Nel 2022 la band partecipa ad Area Sanremo, conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale di Sanremo Giovani. Grazie al singolo Asfalto, la band si qualifica per il Festival.