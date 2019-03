ROMA – Belen Rodrigue torna alla conduzione di Colorado dopo diversi anni. Lashowgirl argentina affianca ancora una volta Paolo Ruffini. Come accade ogni volta che Belen appare in tv, si scatena subito il gossip su di lei.

Molti infatti vedono un pancino sospetto. In tanti hanno scritto questo sui social, specialmente Twitter. D’altronde sono ormai settimane che si rincorre questo gossip sull’arivo di un secondo figlio dopo Santiago. Voci diventate più insistenti dopo il riavvicinamento avuto da qualche settimana con l’ex marito, Stefano De Martino.

Quest’ultimo ha smentito più volte che il riavvicinamento significhi anche qualcosa dal punto di vista sentimentale, ma a quanto pare ciò non è bastato.

A Verissimo, Belen Rodriguez aveva fatto chiarezza sulla sua situazione con Stefano De Martino. Dopo un riavvicinamento della coppia, la bella argentina aveva detto: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”.