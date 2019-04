ROMA – Paolo Ruffini, il conduttore di “Colorado” in coppia con Belen, via Instagram elogia la showgirl argentina: “Conduttrice, Maresciallo Gnocca, influencer con l’influenza e molto altro. Saper far ridere è un vero talento e tu, ancora una volta, stai dimostrando di averlo!”.

Intervistato da “TvBlog”, Ruffini poi aggiunge: “Belen l’ho trovata indubbiamente cresciuta, più pronta, preparata e molto più attenta, anche ai contenuti. In fase di preparazione ha voluto conoscere i comici, vederli, le interessava molto anche capire cosa la facesse ridere e cosa invece non capiva perché ci sono aspetti che culturalmente sono più vicini a noi rispetto alla sua estrazione e le interessava capire le dinamiche. L’ho trovata molto, molto più profonda. E poi soprattutto il fatto che sia tornata da noi dimostra sempre che è una che si mette in discussione, che si sa prendere in giro e mettere in gioco. Io dico sempre che se Colorado continua a durare è perché non se l’è mai tirata. E Belen è la conduttrice ideale perché checché se ne dica non se la tira, nel senso che dopo tutti i successi che ha avuto ha comunque scelto di tornare volentieri e venire in trasmissione. È sempre una cosa bella che ci fa molto piacere”. Fonte: Instagram, TvBlog.