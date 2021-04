Coma_Cose, chi sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il duo con le “Fiamme negli occhi” a Domenica In (Foto Ansa)

Chi sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, meglio noti come i Coma_Cose, una delle rivelazioni più sorprendenti di Sanremo 2021. I due, che con “Fiamme negli occhi” hanno portato sul palco dell’Ariston la loro passione bruciante, sono ospiti nella puntata del 18 aprile a Domenica In per presentare il loro nuovo album “Nostralgia”.

Coma_Cose, Fausto Zanardelli detto Lama: età, vita privata, carriera

Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1981, sotto il segno zodiacale dello scorpione. Ha 40 anni.

Prima dei Coma_Cose non era un volto sconosciuto nel panorama indie italiano. Ha già pubblicato 3 album da solista con il nome di Edipo, incontrando un discreto successo di pubblico.

L’incontro con Francesca Mesiano, sua compagna nella vita e nella musica, avviene in un negozio di borse dove entrambi lavoravano come commessi.

Coma_Cose, Francesca Mesiano in arte California: età, vita privata, carriera

Francesca Mesiano è nata a Pordenone ma vive a Milano da più di dieci anni. Sconosciuta la sua data di nascita, sappiamo soltanto che è del 1990, quindi ha 31 anni.

Francesca Mesiano nasce come Dj con il nome di California. L’incontro casuale con Fausto Lama in un negozio di borse dove lei era commessa e lui magazziniere, sancisce l’inizio di un fortunato sodalizio.

Il progetto nasce nel 2016 e in pochissimi anni li porta al meritato successo. Il duo si distingue per un cantautorato rap misto all’elettronica: il pezzo forte sono i testi, scritti in gran parte da Zanardelli, intrisi di giochi di parole, assonanze e associazioni di pensiero mai banali.

Coma_Cose, il nuovo album Nostralgia

A Domenica In i Coma_Cose presentano il loro nuovo album “Nostralgia” contenente il singolo sanremese “Fiamme negli occhi” che si è già aggiudicato il disco d’oro.

Un album che la coppia ha creato durante la quarantena e che guarda nostalgicamente al passato. “È un disco che parla della nostra nostalgia – spiegano – racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo. Abbiamo analizzato con gli occhi del presente il passato, in questo tempo di pandemia”. Sei le tracce in tutto, un unico filo conduttore: “Il fuoco della passione che brucia”.

Coma_Cose dopo Sanremo: “Ora ci riconoscono al supermercato”

“Il festival– dicono i Coma Cose- è stata bella deviazione di percorso, non è stato un qualcosa che abbiamo cercato ossessivamente. È capitato ed è stata una bellissima sorpresa”.

Il successo, assicurano, non li ha cambiati. “La canzone l’abbiamo lavorata noi con i nostri produttori di sempre, i Mamakass. È stato tutto fatto con il nostro metro di misura che è quello dell’artigianato di due persone che nasce dalla cucina di casa nostra, non ci sentiamo di aver cambiato nessun tipo di equilibrio – spiegano – quello che è cambiato è che il pubblico è più ampio e banalmente ci riconoscono al supermercato. Non è qualcosa che, però, ci sposta l’asse. Difendiamo la nostra integrità”.