Le Iene ha pubblicato l’intervista ai Coma_Cose registrata a giugno. La band ha conquistato il palco del Festival di Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”.

Nella lunga intervista, Fausto e California, coppia anche nella vita, si raccontano senza filtri. Dalla grande fiducia, tanto che si scambiano le password “soprattutto per lavoro”, all’essere “fidanzati ma anche molto amici” da 4 anni e mezzo. I due si dicono disinteressati alla politica ma hanno però le idee chiare su legalizzazione delle droghe leggere, reddito di cittadinanza e le politiche ambientali.

Coma_Cose si raccontano a Le Iene

Sull’intimità i due non si tirano indietro e California confessa: “Sotto sono rasata, il sesso non mi basta mai. Sono stata con una donna. Matrimonio e figli? No. Il metodo contraccettivo? Salto della quaglia, la plastica non è ammessa”. Fausto invece confessa: “Il viagra una volta l’ho provato”.

Capitolo droghe. “Lsd? Sono interessato ma non ho provato, alla cocaina non sono interessato, l’hashish ho provato” dice Fausto che infine definisce California: “Un po’ controcorrente, spigolosa soprattutto quando dobbiamo lavorare. Ci amiamo perché ci completiamo”.

Il 16 aprile uscirà il nuovo album che si intitolerà “Nostralgia” che contiene anche “Fiamme negli occhi”. “Nostralgia è un mondo si significati che affiorano da un passato che brucia ancora. È una fotografia che immortala il cambiamento di una vita sempre in viaggio”, concludono.