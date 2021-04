Il Commissario Montalbano torna stasera in tv con l’episodio “La Rete di Protezione”. Martedì 27 aprile Rai1 ripropone alle 21.25 un episodio della serie tratta dai libri scritti da Andrea Camilleri che vede Luca Zingaretti nella parte del commissario Salvo Montalbano.

Il Commissario Montalbano, la trama de “La rete di protezione”

Anche l’episodio “La rete di protezione” è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Si tratta di una replica di una untata già andata in onda.

Luca Zingaretti si ritrova a dover risolvere un nuovo e strano enigma, scrive il comunicato ufficiale della Rai. Che prosegue illustrando la trama: “L’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro”.

“Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia”.

Chi è Luca Zingaretti

Luca Zingaretti è nato a Roma. La sua data di nascita è 11 novembre 1961. L’attore ha quindi 59 anni. Fratello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in gioventù lo stesso Luca è stato impegnato in politica.

All’età di diciassette anni entra nelle file della squadra di calcio del Rimini, ma abbandona la carriera sportiva dopo pochi mesi per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Nel 2004 si è separato dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, da cui ha poi divorziato nel 2008. È sentimentalmente legato dal 2005 all’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della miniserie televisiva Cefalonia, e da cui ha avuto due figlie, rispettivamente nel 2011 e nel 2015; la coppia si era nel frattempo sposata nel giugno 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano.