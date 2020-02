ROMA – Luca Zingaretti sta pensando di lasciare il Commissario Montalbano. Una riflessione dettata dal fatto che Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri siano di recente scomparsi. “Voglio far sedimentare il dolore, la malinconia”, spiega l’attore che incarna il più celebre commissario della televisione italiana.

Due nuove episodi a breve torneranno in onda sulla Rai e Zingaretti dice: “Nel 2008 decisi di abbandonare Montalbano per un problema di strategia. Pensavo che bisognasse uscire tra gli applausi. Dopo due anni decidemmo di rifarlo e gli applausi non sono finiti, ma aumentati. Ora il problema è che c’è un autore che ci scriveva i testi che non c’è più, un regista che ora non c’è più, uno scenografo che non c’è più”.

Poi ha aggiunto: “La Rai ha scelto di girare tre nuovi episodi che saranno mandati in onda due nel 2020, l’altro nel 2021. Io voglio far sedimentare il dolore, la malinconia. Voglio riflettere e vedere se è il caso di finirla qua oppure se prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo che è nella cassaforte di Sellerio. Ne abbiamo già anche un altro, Il cuoco dell’Alcyone, che è uscito mentre eravamo sul set. Bisogna capire se uno non se la sente più di andare avanti senza determinate figure fondamentali oppure continuare. Io voglio elaborare questo lutto e digerire questo dolore, poi vedremo”.

Xingaretti appare dubbioso, mentre Carlo Degli Esposti, il produttore della serie, vorrebbe continuare: “Montalbano senza Zingaretti? Non faccio mai programmi. Sono un situazionista. Sono convinto e certo che Montalbano sarà eterno”.