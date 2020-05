Concerto 1 maggio: edizione speciale in diretta tv con Vasco Rossi e Sting

ROMA – Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Patti Smith e Sting sono alcuni dei musicisti che prenderanno parte allo storico Concerto del Primo Maggio.

Un concertone che però, causa pandemia da coronavirus, ha cambiato il suo format: quest’anno infatti le star non saranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma ma andrà in scena dal Teatro delle Vittorie dalle ore 20.00 alle 24.00 in diretta televisiva su Rai3.

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria in corso le performance degli artisti in scaletta saranno in diretta oppure registrate presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) e in altre location sparse per l’Italia.

In scaletta non mancherà uno spazio dedicato ai quattro vincitori del contest organizzato da iCompany e dedicato ai nuovi artisti, Primo Maggio Next: Ellynora, Lamine, Matteo Alieno e Nervi.

Ambra Angiolini sarà alla guida dell’evento per il terzo anno consecutivo (nel 2018 e nel 2019 aveva condotto il Concertone in coppia con Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale).

Il concertone sarà raccontato su Rai Radio2, con gli interventi di Gino Castaldo e Ema Stokholma.

Oltre Vasco e i già citati artisti ci saranno anche Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennaro, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. (fonte CORRIERE.IT)