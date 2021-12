Concerto di Natale, il programma: chi sono gli artisti che si esibiranno all’Auditorium della Conciliazione di Roma

La 29esima edizione del Concerto di Natale 2021 sarà trasmesso questa sera, venerdì 24 dicembre, la Vigilia di Natale e saraà visibile anche streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il concerto verrà eseguito nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Sul palco si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana. Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno. Arianna e il Piccolo Coro le Dolci Note. Oltre a loro ci saranno star internazionali come i croati 2Cellos, Ian Anderson, Shaggy, Anggun, Ana Mena, Jimmy Sax. Il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton.

Il Concerto di Natale, la prima edizione nel 1993

La prima edizione del Concerto di Natale venne realizzata nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’evento era volto a far conoscere il progetto del Vicariato di Roma chiamato 50 chiese per Roma 2000. Il progetto era nato per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione. Nel corso degli anni il Concerto di Natale ha cambiato spesso location. Dal 2011 al 2016 si è tenuto presso l’Auditorium Conciliazione a Roma mentre dal 2017 al 2019 è stato realizzato nell’Aula Paolo VI in Vaticano per poi tornare all’Auditorium della Conciliazione.

Federica Panicucci, niente Capodanno Mediaset in piazza: si trasloca al Petruzzelli di Bari

Ed è di oggi la notizia che Federica Panicucci, la conduttrice protagonista assoluta, quest’anno, delle feste in casa Mediaset, si è vista spostare la serata di Capodanno organizzata a Bari dall’esterno all’interno del Teatro Petruzzelli.

Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo un incontro con gli organizzatori dell’evento. I motivi della scelta sono da ritrovarsi nelle misure di contenimento dei contagi da Covid.

Lo spettacolo televisivo è organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba. Doveva svolgersi in piazza con la prenotazione dei posti a sedere per il pubblico e l’ingresso solo con il Green pass. Alla fine, però, si è optato per una soluzione diversa anche per seguire le indicazioni prese da molti governatori di regione e sindaci che hanno deciso di cancellare gli eventi di piazza a seguito dell’aumento dei contagi.