ROMA – Ambra Angiolini come Massimiliano Allegri contro Lele Adani nel post Inter-Juventus di sabato sera scorso. La compagna del mister, ex ragazza di Non è la Rai, ha zittito le polemiche sulla scarsa presenza femminile sul palco del Concerto del Primo Maggio di piazza San Giovanni in Laterano Roma.

“Ma secondo voi è davvero una polemica questa? Dobbiamo smetterla di fare finta di parlare di cose che non hanno senso”, ha detto la conduttrice. “Da donna non mi sento offesa perché non ho contato quante sono le donne sul palco del Primo Maggio. Il Primo Maggio ha fatto una selezione sulla musica ai primi posti nelle classifiche. Parliamo piuttosto della sicurezza sul lavoro, di quello che ancora non esiste in questo paese. Dobbiamo piantarla con le polemiche inutili: sfido qualsiasi donna intelligente a prendersela contando le donne al concerto. E mi prendo ogni responsabilità. Anche del fatto che mi sto arrabbiando”.

“Se il Primo Maggio è davvero una radiografia del Paese vuol dire che i problemi sono a monte” – ha sottolineato Ambra, che per il secondo anno consecutivo conduce il Concertone insieme a Lodo Guenzi de Lo Stato Social. (Fonte: AdnKronos)